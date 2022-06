Welcher Kamin ist der richtige für mich?

Wer sich einen Kamin einbauen lassen möchte, muss sich zu allererst über den Zweck des neuen Mitbewohners Gedanken machen: Soll der Kamin zu dekorativen Zwecken gebaut oder zum Heizen verwendet werden? Außerdem müssen die Gegebenheiten des Raumes überprüft werden, in dem der Kamin eingebaut werden soll. Offene Kamine sorgen für einen visuellen Wow-Effekt, heizen den Raum jedoch nicht so stark, wie ein Kamin mit Heizeinsatz, der in Form einer Glasplatte eingebaut werden kann. Ein Natursteinkamin, der aus Marmor oder Basalt angefertigt wird, kann individuell an den Raum angepasst werden. Egal, ob als pompöser Wandkamin oder doppelt verglaster Raumteiler in modernem Stil – der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Für die Komfortbewussten unter euch, bietet sich ein Gaskamin an. Dieser wird mit Erdgas oder Propan betrieben, sodass die Flammen von einem Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. So könnt ihr euch das nachlegen von Holz sparen und den Kamin per Knopfdruck entzünden. Unsere homify Experten beraten euch gern und stehen euch bei der Kaminplanung vertrauensvoll zur Seite.