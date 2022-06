Der Nutzgarten

Selbstgemacht schmeckt alles besser. Und selbstgeerntet gleich noch mal so gut. Wohl dem, der zuhause Gemüse und Obst anbauen und sich so mal eben schnell vor dem Abendessen den gemischten Salat im eigenen Garten zusammenstellen kann. Noch flugs im Vorbeigehen ein paar reife Himbeeren genascht und dann rein in die Salatschüssel mit dem knackigen Salatkopf, den aromatischen Cocktailtomaten, den frischen Kräutern und den selbstgezogenen Karotten. Klingt paradiesisch, ist aber eigentlich für jeden von uns umzusetzen, der einen Garten zur Verfügung hat. Wer aus seinem Zier- einen Nutzgarten macht, profitiert nicht nur zur Erntezeit vom selbstangebauten Obst und Gemüse. Bereits während der Aussaat und der Blütezeit kann man sich am frischen Duft, am zart sprießenden Grün und an der Vorfreude auf das unvergleichliche Aroma gesunder Leckereien erfreuen. Für den vollen Gartenspaß und Ernteerfolg haben wir ein paar hilfreiche Tipps und Tricks zusammengestellt. Und wer keinen eigenen Garten hat, kann bei uns auch alles zum Thema Gemüseanbau auf dem Balkon nachlesen.