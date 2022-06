homify 360°: Energieeffizienter Bungalow aus Holz

Von der Straße aus wirkt der moderne Bungalow eher unscheinbar. Einzig die signalrote Tür sticht hervor. Diese trügerische Einfachheit ist beabsichtigt: Denn der Entwurf sollte sich so organisch wie möglich in die restliche Bebauung einfügen. So besteht beispielsweise die Dachlandschaft aus aneinander gesetzten Pultdächern, die mit der Nachbarbebauung ideal harmonieren.