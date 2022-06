Praktische Balkon-Ideen

Eine tolle Idee für den kleinen Balkon ist ein solcher Tisch, den man ganz einfach ans Geländer hängen und nach Belieben verschieben und wieder abnehmen kann. Manuela von NIMIO ist die perfekte Lösung für ein kleines Frühstück an der frischen Luft, sie nimmt sich auf Partys unserer Getränke an und bietet auch genug Platz für den Laptop, Zeitschriften, Bücher und die Sonnencreme an faulen Sommertagen – und das ganz ohne störende Tischbeine und Raumverlust.