Modernes Loft in Wien

Auf dieser Fotografie kann man einen Teil des Gästezimmers erkennen. Um das natürliche Licht bestens auszunutzen, entschieden sich die Fachplaner, Oberlichter in das obere Drittel der Wand einzufügen. Das Licht wird durch runde Öffnungen in das benachbarte Kinderzimmer weitergeleitet.Organische Formen sowie die helle Kolorierung in Blau lassen den Bereich frisch wirken. Auch im Gästezimmer wurde ebenso wie in den anderen Räumen Wert auf möglichst viel Stauraum gelegt. Der raumhohe Schrank mit integrierter Tür bietet die passende Aufbewahrung.