Die Lieblingshäuser der Deutschen

Minimalistisch, mediterran oder modern – wie wohnen die Deutschen eigentlich am Liebsten? Ist der Landhaus-Stil wirklich so populär oder bevorzugen wir vielmehr eine urbane Industrial-Umgebung? Holzhütte, Betonvilla oder Backsteingemäuer? Wir lüften heute das Geheimnis und verraten euch nicht nur, welche Formen, Farben, Stile und Materialien hierzulande am besten ankommen, sondern zeigen euch auch die absoluten Favoriten unserer User aus einem Jahr homify. Vom puristischen Glaskubus über das modernisierte Vorstadthäuschen bis hin zur außergewöhnlichen Stelzen-Architektur ist bei dieser Top 10 so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie haben etwas besonderes an sich, dass uns fasziniert und davon träumen lässt, hier zu Hause zu sein. Ob man nun auf der Suche nach Inspiration ist oder den jeweiligen Architekten direkt für sein Eigenheim kontaktieren möchte – hier kommen Designliebhaber auf ihre Kosten.

Das sind die zehn beliebtesten Hausfassaden der Deutschen: