Jugendzimmer einrichten

Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon wird aus dem Kleinkind ein Schulkind und aus dem Schulkind ein Teenager. Die Prioritäten, Geschmäcker und Bedürfnisse verändern sich in dieser Zeit bei Jugendlichen stark. Auch an das Jugendzimmer werden jetzt ganz andere Anforderungen gestellt als an das Kinderzimmer. Der eigene Raum wird mehr denn je als Rückzugsort, Hobbyraum und Partytreff genutzt. Pastellige Farben, Plüschtiere und kindliche Deko ist vielen jetzt eher peinlich. Daher muss eine völlig neue Inneneinrichtung her. Wir zeigen euch in diesem Ideenbuch, wie das geht.