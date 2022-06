5 Traumhäuser in Japan

Auch das nächste Traumhaus ist etwas ganz Besonderes, denn es steht an einem Hang mit einem Höhenunterschied von fünf Metern zwischen dem vorderen und dem hinteren Bereich. Diese nicht ganz einfachen Voraussetzungen nutzten die Experten von Den Nen Architecture, um das Haus in Harmonie mit dem Hang zu gestalten. Die terrassenförmig angeordneten Wohnbereiche sind durch wenige Treppenstufen miteinander verbunden und die jeweilige Lage der einzelnen Zimmer passt sich perfekt deren Nutzung an. Ein Klick ins Projekt lohnt sich auf jeden Fall, denn dieses Haus hält so einige Überraschungen bereit.