Ausgefallene Stühle

Der Zeen-Stuhl von Di Marzio Design ist eine Hommage an die ägyptische Göttin Isis, die für Weiblichkeit, Magie und Fruchtbarkeit steht. Er ist aus 100% recycelbarem Material hergestellt und stellt das Thema Leichtigkeit in den Mittelpunkt, sowohl was den innovativen Look angeht als auch in Sachen Gewicht, Nachhaltigkeit und Pflegeleichtigkeit. In der Lehne und unter der Sitzfläche haben die Designer Platz für kreative Stauraummöglichkeiten gelassen. Ein Stuhl, der ebenso praktisch wie stylish ist und draußen und drinnen gleichermaßen bewundert werden kann.