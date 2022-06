Kamine für jeden Geschmack und Wohnstil

Der neueste Trend beim Kamindesign geht in Richtung Heizkostenoptimierung und Geldsparen. Das Zauberwort lautet: wasserführende Kamine. Während herkömmliche Kamine nur den Raum heizen, in dem sie stehen, versorgen an das Heizungssystem angeschlossene wasserführende Kamine das ganze Haus mit Wärme und bieten so einen echten Mehrwert gegenüber Kaminen ohne diese Technik. Bei unseren Experten von der Brunner GmbH findet ihr eine große Auswahl dieser innovativen Modelle.