Sanierung eines Bauernhauses in der Schweiz

Herzstück eines jeden Bauernhauses ist die Stube. Diese versprach nach einem langen Tag voller Arbeit Wärme und eine deftige Mahlzeit. Sehr viel hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht verändert. Denn die Küche markiert in den meisten Fällen nach wie vor das unmittelbare Zentrum jedes Hauses. So auch hier: Neben modernen Einbauschränken findet sich auch ein antikes Küchenbuffet, das wir noch aus der Küche der Oma kennen. Die Oberfläche des Stücks wurde Weiß lackiert, um sich von dem dunklen Boden abzusetzen und durch die gleiche Farbigkeit Bezug zu den moderneren Küchenmöbeln zu nehmen.