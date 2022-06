Komplettsanierung eines historischen Hauses in Portugal

Tiago do Vale Arquitectos

Tiago do Vale Arquitectos

In dieser Fotografie wird deutlich, dass dringend etwas unternommen werden musste, um das alte Gebäude zu erhalten. Zudem wirken die baulichen Veränderungen, die über die Jahre gemacht wurden, auf der Rückseite des Gebäudes weniger harmonisch als auf der Vorderseite. So fällt etwa störend auf, dass die Fensteröffnungen auf dem Bild gar nicht zur Formsprache der restlichen Fassade passen, was das gesamte, ohnehin schon heruntergekommene, Erscheinungsbild noch einmal abwertet.