Küchentipps für Genießer

Getrocknete Kräuter und Gewürze sind unverzichtbare Zutaten für so ziemlich jedes Gericht, das wir in der Küche zubereiten. Doch so lecker und unentbehrlich der Inhalt auch sein mag – die Plastikstreuer, Dosen oder Plastiktütchen, in denen wir die würzigen Helfer im Supermarkt kaufen, sind optisch meist nur wenig ansprechend und sehen dann in der Küche auch dementsprechend unattraktiv aus. Wesentlich schicker ist da schon dieses Kräuterbeet von BrainMind Ltd., das die verschiedenen Kräuter nicht nur licht- und aromageschützt aufbewahrt, sondern noch dazu ein echt hübsches Accessoire in der Küche abgibt. Gläser und Beet können selbst beschriftet werden, um dem Ganzen einen noch persönlicheren und individuelleren Touch zu geben.