homify 360°: Wohnhaus in den Bergen in Oberbayern

Im Inneren dominiert helles Holz. Das natürliche Material wurde nicht nur für den Innenausbau verwendet, sondern kam ebenso bei den Möbeln zum Einsatz, um einer strikten gestalterischen Linie zu folgen. Der großzügige Wohnbereich ist in zwei Zonen untergliedert. So findet sich gegenüber der Küche ein Essbereich sowie eine gemütliche Ecke. Um die Zonierung noch deutlicher zu machen, entschied man sich dafür, zwei unterschiedliche Böden zu verlegen. In der Küche findet sich ein zementgebundener Designboden, der das gesamte Ambiente moderner wirken lässt. Diese Art von Boden eignet sich besonders gut für die Küche, da er besonders pflegeleicht ist. Im wohnlicheren Bereich strahlt das Holz viel Wärme und Gemütlichkeit aus. Die Küche wurde in zwei Teilen separiert: Eine große Kochinsel verspricht viel Platz, um sich kulinarischen Experimenten hinzugeben. Die lange Küchenzeile an der Wand bietet Stauraum. Im Essbereich versprüht die schwarze Hängeleuchte aus Emaille industriellen Charme.