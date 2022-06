homify 360°: Ein Altbau-Loft in Paris

Unsere Experten von FELD Architecture bekamen von einer Pariser Familie den Auftrag, ihre schmucke Altbauwohnung dem zeitgenössischen Lifestyle anzupassen und sie im Zuge der Renovierungsarbeiten zu einem coolen, modernen Loft umzugestalten, in dem dennoch der besonderen Charme des historischen Altbaus bewahrt wird. Für den gewünschten Loft-Look mussten also einige Wände weichen, es wurden Zwischendecken eingezogen und ein raffiniertes Lichtdesign in Szene gesetzt. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, wie die folgenden Fotos beweisen.