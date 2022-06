Fernseher in die Einrichtung integrieren

Dieses Beispiel zeigt sehr gut, was sich in Sachen Technik und Inneneinrichtung in den letzten Jahren so alles geändert hat. Vor nicht allzu langer Zeit hätte diese Szene ganz anders ausgesehen, der Kamin wäre an der Wand platziert gewesen und hätte einen Schornstein gebraucht, während der Fernseher in Röhrenform einen nicht unwesentlichen Teil des Wohnzimmers eingenommen hätte. Heute ist der XXL-Flachbild-TV sauber und nahtlos integriert, während der zentrale Kamin in der Mitte alle Blicke auf sich zieht und als stilgebendes Element im Raum sowie als Raumteiler dient.