Zeitgemäße Berliner Stadtwohnung

Aufgrund des eingeschobenen Kubus entsteht eine kleine Nische zwischen dem Badezimmer und der Außenwand, die zum Hof ausgerichtet ist. Eine gemütliche Bank füllt den schmalen Wandabschnitt bestens aus und lässt einen komfortablen Essplatz entstehen. Die dahinterliegende mintfarbene Tapete mit dem spielerischen Dekor komplementiert das Design. Das hübsche Wohnabteil wirkt außerordentlich freundlich, da das Fenster viel natürliches Licht in den Bereich scheinen lässt. Zusätzlich plante das Architekturbüro künstliche Lichtquellen ein, die die Zone erhellen sollten. Über den Schränken wurde eine Leuchtröhre angebracht, die eine geradlinige Ausleuchtung der Decke hervorruft. Besonderer Clou stellt das Hochschiebefenster zur linken Seite dar, sodass die Nische mit dem Badezimmer verbunden wird. So erhalten die Bewohner ebenso in dem Bad Tageslicht und es ermöglicht die Kommunikation mit dem Essbereich, während man gemütlich in der Badewanne liegt.