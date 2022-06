Couchtische aus Holz

Dieser Tisch unseres Experten Henrik Lau lässt sich unseren Bedürfnissen anpassen. Die eigentliche Tischplatte lässt sich nämlich bis zu 360 Grad drehen. So stehen insgesamt vier verschiedene Flächen und damit auch Farben wie Schwarz oder Naturholz zur Verfügung. Will man beispielsweise seine Teetasse abstellen, während man gemütlich auf der Couch sitzt, bietet sich eine vertikale Ausrichtung des Tisches an, da somit die Tasse in einer höheren Position abgestellt werden kann.