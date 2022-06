Designmöbel mit Style

Diese coolen Hocker haben wir bei unseren Experten von schoener.waers.wenns.schoener.waer entdeckt. Sie orientieren sich im Design an traditionellen Melkschemeln, sind aus Birkensperrholz gefertigt und werden liebevoll per Siebdruck bedruckt. Auf diese Weise ist jeder Hocker ein echtes Unikat, das mit Liebe und Leidenschaft hergestellt wurde. Ob ihr den Hocker als Sitzgelegenheit, Tritt, Blumenbank oder Stilobjekt verwendet, liegt ganz bei euch. So oder so wird dieses Möbelstück eure vier Wände stilvoll bereichern.