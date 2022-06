Mit Badezimmerfliesen Akzente setzen

Fliesen haben im Badezimmer die gleiche Funktion wie Tapeten im Rest der Wohnung: Sie bestimmen maßgeblich den Look und den Style des Raumes. Im Gegensatz zu Wandfarbe oder Tapeten sind Badezimmerfliesen allerdings nicht ganz so einfach auszutauschen, wenn man sich mal an ihnen satt gesehen hat. Dementsprechend schwierig gestaltet sich oft die Suche, denn mit den Fliesen, für die man sich einmal entscheidet, muss man in der Regel nicht nur bis übermorgen leben. Es gibt sie in sämtlichen Formen, Farben, Größen und Designs, aber je größer die Auswahl, desto schwerer tun wir uns oft mit der Entscheidung. Puristisch oder verspielt? Cooler Retro-Look oder imposante Knallfarben? Wilder Muster-Mix oder edle Eleganz? So oder so: Schöne Fliesen bringen Leben ins Bad und verleihen dem gesamten Raum Charakter. Für alle, die noch auf der Suche nach der perfekten Fliese sind, haben wir mal ein paar unterschiedliche Modelle zur Inspiration zusammengestellt.