Ausgefallene Küchenarbeitsplatten

Das Material Holz versprüht sofort Wärme und erzeugt eine wohnliche Stimmung. In der Küche ist das natürliche Material jedoch noch verpönt und eher unkonventionell. Die Auswahl nach der richtigen Holzart ist nicht leicht, denn nur wenige Hölzer eignen sich als Arbeitsplatte. Selbst bei harten und edlen Holzarten kann es zu unschönen Dellen und Kratzern kommen. Zudem ist das Material nur bedingt hitzeresistent. Leider ist es auch anfällig für Wasser, sodass Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann und sich dadurch in den Ritze leicht Bakterien vermehren können.

Viele Punkte, die leider gegen eine Arbeitsplatte aus Holz sprechen. Jedoch kann man sie mit ein wenig regelmäßiger Pflege gut in Schuss halten. Wer also auf eine Arbeitsplatte aus Holz nicht verzichten will, muss einige Dinge konsequent beachten, die wir hier für euch zusammengefasst haben.

Tipps:

Alle Fugen sollten bestens versiegelt werden, das gilt besonders für die Bereiche rund um die Spüle sowie den Kochbereich, da hier viel mit Wasser und Flüssigkeiten hantiert wird. Wer weniger Wert auf die natürliche Haptik legt, der sollte die Arbeitsplatte mit Öl imprägnieren oder die gesamte Platte mit einem Klarlack versiegeln. Besonders gut eignen sich Buche, Birne und Eiche. Sollte die Arbeitsplatte nach einigen Jahren zu viele Kratzer aufweisen, kann sie einfach abgeschliffen werden und danach sollte eine schützende Ölschicht aufgebracht werden, die die Oberfläche erneut versiegelt.