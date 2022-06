homify 360°: Wohnhaus mit Praxis

Das innen liegende Badezimmer stellt das Kernstück der ersten Etage dar. Da dieses von Wohnräumen umgeben ist, musste man bei der Planung auf klassische vertikale Öffnungen verzichten. Dennoch gibt es in diesem Raum natürliches Licht. Denn über den Waschtischen und der Badewanne wurden zwei senkrechte Lichttrichter in das Dach eingefügt, die nun die Nasszelle spannungsvoll in Szene setzen.