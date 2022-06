homify 360°: Augusta House in Portugal

Was wäre eine solche Villa ohne einen Pool? Er befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss des Hauses und verfügt wie der Rest des Augusta House über großzügige Fensterflächen, durch die man einen freien Blick hinaus in die Natur hat. Die natürliche Wärme des hochwertigen Holzbodens harmoniert perfekt mit dem erfrischenden Blau des Schwimmbeckens. Im Hintergrund gibt es zusätzlich noch einen Jacuzzi zum Entspannen. Was will man mehr?!