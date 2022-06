homify 360°: Minimalistisches weißes Einfamilienhaus

In einen Stadtteil, der geprägt ist von der homogenen Wohnhausbebauung klassicher Villen aus den Baujahren 1900-1940, wurde ein extravagantes Einfamilienhaus eingefügt. Zur Straße hin bildet sich die Kontur eines Kreuzes deutlich ab und verortet den Bau. Die Fassade wurde mit wenigen Öffnungen gestaltet, um den Fokus gänzlich auf den sakral anmutenden Umriss zu lenken. Der Baukörper reduziert die klassische Fügung des tripartito fast zeichenhaft auf eine in Grund- und Aufriß modulierte Kreuzgeometrie. Die zwei Maßstäbe der großzügigen Linienführung im Massivbau und der präzisen Ausbildung der Fassadenausbauteile in Glas und Aluminium erzeugen den eleganten und wertigen Ausdruck des Wohnhauses.