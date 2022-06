Luxus Spa: Wellness-Ideen für zuhause

Unser Experte Peter Glöckner zeigt euch, wie ihr euren Keller zur luxuriösen Wellness-Oase machen könnt. So hat er zum Beispiel einen in die Jahre gekommenen Schwimmbadbereich am Ammersee zu einem modernen Wellness-Tempel umgebaut – samt Sauna, Dampfbad, horizontaler Dusche und Luxus-Waschtisch mit Unterschrank. Klare Formen sowie ein überdurchschnittlich hoher Anspruch an die Detailausführung waren hier ein vorrangiges, gestalterisches Anliegen des Auftraggebers. Zudem sollte eine für einen Wellnessbereich obligatorische Gemütlichkeit und Ruhe ausstrahlende Atmosphäre geschaffen werden. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, oder?