Witzige Designideen für den Außenbereich

Der Don-Out Puff von 1 TAPIZA S.L. ist eine tolle Designidee für alle, die einen Außenbereich mit Pool haben, lässt sich aber auch an Land wunderbar nutzen. Der witzige Tisch in Knopfform ist eine stabile Ablage für unsere Getränke, Snacks, Bücher, Zeitschriften, Handys, Tablets, Sonnenbrillen etc. – und zwar auf der Terrasse genauso wie auf dem Rasen oder eben ganz gechillt im Pool schwimmend.