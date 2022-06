Designertapeten für jeden Raum

Im Wohnzimmer legen wir besonders viel Wert darauf, dass die Wandgestaltung perfekt zum Rest der Einrichtung passt und unserem individuellen Stil und Geschmack entspricht. Schließlich halten wir uns hier am meisten auf und wenn Besuch kommt, ist dieser Raum the place to be . Allerdings befinden sich im Wohnzimmer naturgemäß auch relativ viele Möbel und Accessoires, die es uns oft nicht wirklich einfach machen, die perfekte Tapete zu finden. Deshalb gehen viele Menschen lieber auf Nummer sicher und bleiben bei neutralem Weiß. Wie langweilig! Wir finden es viel cooler, mit einer Statement-Tapete Akzente zu setzen. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Modell im coolen Metallic-Look von Peer Steinbach?