Das perfekte Haus am Meer

Das Traumhaus, das wir euch heute zeigen, wurde in Matanzas gebaut, einem 100-Seelen-Dorf an der pazifischen Küste von Chile. Dort herrscht in den Wintermonaten ein nasses und kühles Klima. Die Sommermonate sind dagegen extrem trocken und windig. Dieser starke klimatische Unterschied ist auch in der rauen Landschaft ablesbar. Man muss den wilden Charme, der diesen Landschaftsabschnitt beherrscht, mögen, denn er ist nicht für jeden etwas. Für die Bauherren, die jedoch begeisterte Kitesurfsportler sind, ist dieser Spot einfach nur perfekt.

Erbaut wurde das Haus von dem deutschen Architekturbüro scoopstudio. Das Büro hat sich auf individuelle Wohnumbauten, Neubauten sowie die integrative Planung von Einbaumöbeln spezialisiert.