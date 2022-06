Möbel fürs Arbeitszimmer

Um die Arbeitsfläche am Schreibtisch bestmöglich auszuleuchten, sind Hängeleuchten ideal. Dieses Modell von Kiessler überrascht mit einem farbenfrohen und außergewöhnlichen Lampenschirm, der aus Karton gestaltet wurde. Die Leuchte kann mittels zweier Haken an der Decke befestigt und über einen kleinen Mechanismus in der Höhe verstellt werden. Eine darin integrierte LED-Lichtleiste ist mit 9,36W extra energiesparend.