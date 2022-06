homify 360°: Modernes Einfamilienhaus im österreichischen Hard

Werfen wir einen Blick in das Innere des Hauses: Dominiert wird die Innenarchitektur aufgrund zwei entscheidender Kriterien, die das Konzept stark in den Bann ziehen. Zum einen das immaterielle Weiß der Decken und Wände und zum anderen der dunkle Holzton der Räuchereiche, die den Boden bildet und sich in den Fenster- und Türrahmen homogen fortsetzt.

Die Küchenzeile schmiegt sich nahezu zurückhaltend in den offenen Wohnbereich ein. Lediglich die elektronischen Geräte und der Wasserhahn sind ein wenig verräterisch. Die hellen Fronten, die geradlinig angeordnet wurden sowie der Verzicht auf Türgriffe lassen leicht vergessen, dass man sich in einer Küche befindet. Hinter der großzügigen Küche befindet sich die Treppe, die in den Keller und ins Obergeschoss führt.