Buchstaben – typografische Dekoration

Ob in Büchern oder Zeitungen, auf Straßenschildern oder Werbeplakaten, dem Einkaufszettel, im Internet oder auf der Telefonrechnung - Wir sind ständig umgeben von Buchstaben, nehmen sie dabei aber selten wirklich wahr. Das ändert sich jetzt, denn Interior Designer, Dekorationsprofis und Hobby-Möbelrücker haben das Alphabet für sich entdeckt und aus einfachen Buchstaben coole, liebenswerte und spannende Gestaltungselemente gemacht. Dabei müssen sie noch nicht mal im ganzen Satz oder in motivierenden Sprüchen auftreten, um volle Wirkung zu erzielen. Gerade losgelöst von Gleichgesinnten, als Einzeldarsteller oder mit nur einem Partner an der Seite machen Buchstaben in unseren vier Wänden jede Menge her. Ob wir uns nun unsere Initialen an die Wand hängen oder unseren Lieblingsbuchstaben in Szene setzen – typografische Details sind absolut angesagt.