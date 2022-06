Hotel Budersand auf Sylt

Das gleiche Farb- und Materialkonzept finden wir in den 79 Zimmern und Suiten des Hotels, die allesamt luxuriös und mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet sind. Dabei gilt das Motto „weniger ist mehr“ – eine moderne und erfrischende Reduzierung auf das Wesentliche, statt optischer Reizüberflutung. Besondere Highlights in den Zimmern sind die übergroßen Betten, die mit ihrer Länge von 2,10 m auch große Gäste glücklich machen, die mit edlem Marmor ausgestatteten Badezimmer mit Regenduschen und das Kissenmenü, aus dem jeder Gast, das für ihn am besten geeignete Kopfkissen auswählen kann – erholsamer Schlaf garantiert.