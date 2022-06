Sommer im Freien: Coole Ideen für heiße Tage

Für alle, die im Sommer viel unterwegs sind und sich nicht so schnell festlegen wollen, ist der StammTisch die perfekte Lösung. Denn egal, ob es spontan zum Schwimmen an den See geht, zum Wandern in den Wald oder zum Picknick in den Park – dieser mobile Tisch begleitet uns überall hin und bildet zusammen mit einem Baumstamm, Pfosten oder Pfeiler eine praktische Ablagefläche an allen unseren Lieblingsplätzen.