Mezzanine: Mehr Wohnraum durch Halbgeschosse

Ein Mezzanin bezeichnet in der Architektur ein Halbgeschoss, also eine Art Zwischenetage, die einen Raum in der Höhe strukturiert und verschiedene Blickbeziehungen zwischen oben und unten kreiert. Mezzanine sind über Treppen oder Leitern erreichbar und schaffen gerade in kleinen Wohnungen zusätzlichen Raum und Extra-Fläche. Diese kann nach Belieben als Schlafbereich, Arbeitszimmer, Leseecke oder auch als praktischer Stauraum und Lagerplatz genutzt werden. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. In diesem Ideenbuch zeigen wir euch einige Entwurflösungen unserer Experten.