Yogaloft in Berlin Kreuzberg

In einem zum Wohn- und Ateliergebäude umfunktionierten Fabrikgebäude in Berlin Kreuzberg hat die spreeformat architekten GmbH eine Etage in ein Yogastudio umgebaut. Hier entstanden neben dem großzügigen Übungsraum ein Bad- und Umkleidebereich sowie ein Séparée als Rückzugsbereich. Im Fokus des Designs steht dabei die Synthese aus dem rauen Charme des Bestands und modernem Minimalismus.