Top 5: Außergewöhnliche Wohnideen

Absolute Urbanität erfährt man in keiner deutschen Stadt besser als in Berlin. Berlin ist mutig und wagt vieles. Besonders spürbar ist das in der Architektur. In einer alten Brauerei aus dem frühen 19. Jahrhundert wurden unterschiedliche Wohnungen eingebaut, die dem Trend einer Loftwohnung bestens gerecht werden. Handwerkliche Details wurden ausgearbeitet und in Szene gesetzt und tragen nun zu einem zeitgemäßen Wohnen bei. Der Berliner Fotograf Robert Herrmann gab uns exklusive Einblicke in seine Arbeit. Wenn ihr wissen wollt, wie die alte Brauerei nun aussieht, könnt ihr hier nachsehen: Wohnen im Schultheiss-Loft in Berlin