Natürlich wohnen

Der kleine grüne Kaktus da draußen am Balkon kann einpacken. Die vertrocknete Yuccapalme neben dem Fernseher auch. Der Trend geht hin zum Baum im Haus. Natürlicher geht es wohl nicht. Allerdings funktioniert das Ganze nur in Räumen mit extrem hohen Decken und mit geeigneten Bäumen, die nicht so schnell wachsen. Wer es wagt, kann sich über einen echten Eyecatcher und ein gesundes Wohnklima freuen. Und nicht nur das: Einige Baumarten sind sogar dazu in der Lage, die Lärmbelastung an stark befahrenen Straßen zu reduzieren und die Dezibelzahl in der Wohnung zu senken.