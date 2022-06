Ein Ferienhaus auf Teneriffa

Ein Ferienhaus direkt am Meer ist für viele von uns ein großer Traum. Wenn es dann noch so stilvoll und einladend eingerichtet ist, wie das Häuschen auf Teneriffa, das wir uns heute ein wenig näher ansehen, fühlt man sich in seinem zweiten Zuhause natürlich rundum pudelwohl. Unsere Expertin Tatiana Doria hat das Sommerhaus ihrer Kunden im maritim-mediterranen Stil gestaltet, sodass es nicht nur Lust auf einen endlosen Sommer macht, sondern sich noch dazu perfekt seiner Umgebung anpasst.