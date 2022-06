homify 360°: Sanierung eines Bauernhauses in Oberbayern

Der in München ansässige Architekt Klaus Heidenreich hat bereits viel Erfahrung mit der Sanierung von Baudenkmälern. Er eignete sich bestens als Planer für die behutsame Sanierung und Renovierung des großzügigen historischen Bauernhofs, den wir euch heute vorstellen möchten.

Zum Zeitpunkt des Kaufes war es wirklich schlecht bestellt um das Gehöf. So hatte dieses keine Bodenplatte und das Bauernhaus stand direkt auf dem Erdreich. Von unten kroch die Feuchtigkeit die Wände hoch und machte das gesamte Gebäude dadurch nicht attraktiver, was bedeutet es regnete in das Dach hinein. Das bedeutet, das der gesamte obere Teil des Hauses in einem äußerst schlechten Zustand war und schnelles Handeln dringend vonnöten war, um noch größere Schäden zu vermeiden. Der Architekt stellte sich dem heiklen Unterfangen. Denn solch ein historisches Gebäude kann neben den sichtbaren Schäden auch noch weitere Defizite haben, die erst erkannt werden, wenn das Traggerippe frei liegt.