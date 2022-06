homify 360°: Strandvilla in Italien

Ein Haus am Meer über Jahre hinweg instand zu halten ist keine leichte Aufgabe. Sonne, Salz, Feuchtigkeit und Wind tun ihr übriges und nagen im Laufe der Zeit kontinuierlich an der Substanz. Dementsprechend heruntergekommen sah die Villa, die wir euch heute zeigen, vor ihrer Renovierung aus. Das Haus steht an der Küste von Sabaudia, südöstlich von Rom, und ist nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Unser Experte Stefano Dorata hat aus dem Gebäude, das in den 60er Jahren errichtet wurde und an dem die Zeit alles andere als spurlos vorüber gegangen war, eine echte Traumvilla gemacht. Aber seht selbst.