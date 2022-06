Moderne Arbeitsplätze einrichten

Ein eigenes Arbeitszimmer in der Wohnung oder dem Haus zu haben, ist nicht für die meisten Menschen selbstverständlich. Das liegt viel weniger daran, dass der Platz nicht ausreicht, sondern hängt eher damit zusammen, dass die meisten nach einem langen Tag in der Arbeit froh sind, keinen Schreibtisch mehr sehen zu müssen.

So wird die Steuererklärung am Esstisch erledigt oder wichtige Überweisungen werden im Bett getätigt mit dem Laptop auf dem Schoss. Das kann natürlich ganz gemütlich sein. Wenn wir aber ehrlich sind, besonders strukturiert verläuft die Arbeit nicht ab. Da wir uns selbst in solch beschriebenen Arbeitsweisen ertappt haben, dachten wir, es wäre längst mal an der Zeit, euch Möglichkeiten zu zeigen, wie man sich einen Arbeitsbereich einrichten kann.