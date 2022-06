Das, was in der Küche entsteht, genießen wir meist in vollen Zügen, doch hinter den Kulissen der kulinarischen Köstlichkeiten sieht es oft ganz anders aus. Denn das Schnippeln, Aufräumen, Vorbereiten und Ordnung halten gehört für die meisten von uns nicht unbedingt zu den Lieblingstätigkeiten in der Küche. Das wissen auch unsere Experten und werden nicht müde, tolle Küchenhelfer und Utensilien zu erfinden, die euch das Leben leichter machen und die Arbeit rund um Herd und Spüle erleichtern. Fünf äußerst praktische Küchenideen haben wir euch in diesem Ideenbuch zusammengestellt, einige weitere findet ihr in unserem Artikel Clevere Küchenhelfer .