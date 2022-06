Aus den USA schwappt seit einiger Zeit ein Trend in deutsche Schlafzimmer, der in angelsächsischen Ländern längst zum Standardrepertoire gehört, sich hierzulande aber erst seit Kurzem wirklich einen Namen macht: Boxspringbetten sind derzeit in aller Munde und erobern die Herzen von Designfans im Nu. Doch was genau ist eigentlich ein Boxspringbett? Liegt man darin bequem? Und wie unterscheidet es sich von herkömmlichen Betten mit Lattenrost? Wir klären die wichtigsten Fragen zum Trendbett und zeigen euch einige Modelle unserer Experten.