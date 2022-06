homify 360°: Betonhaus in Stuttgart

In ein klassisches Wohngebiet der 30er-Jahre, das geprägt ist durch kleine, einfache Häuser mit großen Gärten, wurde ein Wohnhaus-Neubau integriert. Dieses musste behutsam in die Baulücke eingefügt werden, da es aufgrund der heutigen Wohnmaßstäbe an Dimension zu genommen hatte. Diese Raumgewinnung sollte jedoch nicht sichtbar, sondern vielmehr kaschiert werden, um sich unauffällig in die vorherrschende Bebauung einzugliedern.

Technisch und energetisch wurde das Haus zukunftsweisend und nachhaltig nach bestmöglichem Standard gebaut. Beheizt wird es durch eine Geothermie-Nutzung, Niedertemperatur-Fußbodenheizung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Geplant und gebaut wurde das Haus von den Stuttgarter Architekten Udo Ziegler, die den Mensch bei der Planung in den absoluten Mittelpunkt rücken.