Ausgefallenes Büro in einer ehemaligen Druckerei

Um aus der ehemaligen Druckerei ein Büro zu entwickeln, wurden der Boden und ein Teil der Wände im Loungebereich in Schwarz-Braun getaucht. In der Lounge kommen Designklassikern von Dieter Rams zum Einsatz. Das Sesselprogramm 620 wurde bereits in den 60er-Jahren entworfen. Ansatz und Intention des Entwurfes war es, dringend zu vermeiden, modisch zu sein. Das Design wirkt deshalb nie antiquiert. Im Gegensatz zum kurzlebigem Mode-Design überdauert es auch in der heutigen Wegwerfgesellschaft viele Jahre. Alle vorhandenen historischen Bauelemente der ehemaligen Druckerei-Nutzung wie Anschlüsse, Installationen und mit Farbe verspritzte Heizkörper, blieben erhalten. Beleuchtet wird die Lounge von einer puristischen Lichtinstallation: Einfache Stromkabel, die in einer Gruppe hängen und mit jeweils einer Glühbirne versehen sind, schmücken den Bereich punktuell aus.