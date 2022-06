Der Bewohner einer Ein-Zimmer-Wohnung sollte eine Vorliebe für Ordnung haben. Insbesondere Oberflächen in der Küche sollten nicht mit überflüssigen Utensilien voll gestellt werden. Hier hilft natürlich für viel Stauraum zu sorgen, sei es in Form von Unter- oder Oberschränken. Generell raten wir, sich für eine geschlossene Variante zu entscheiden, da durch das Schließen der Fronten das Küchenzubehör gut versteckt werden kann und so das Gesamtbild wesentlich strukturierter ist. Sollte man sich für ein Regal als Unterschrank entscheiden, kann man dieses mit Hilfe eine Stoffes verschönern. Hier ist man natürlich frei im Design. Genommen wird, was gefällt, dennoch können wir uns einen kleinen Tipp nicht verkneifen: Natürliche Braun- und Grautöne eignen sich besonders gut, da man ihnen leichte Verschmutzungen nicht so schnell ansieht.