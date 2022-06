Tierische Dekoideen

Für alle Tierfreunde, denen es beim Gedanken an eine echte Jagdtrophäe kalt den Rücken runterläuft, haben unsere Experten von Papertrophy tolle und tierfreundliche Alternativen aus hochwertigem, umweltfreundlichem Papier zum Selbstzusammenbauen. Ihr könnt wählen zwischen sieben verschiedenen Tieren und Fabelwesen, vom Einhorn über Nashorn, Pinguin, Löwe, Elefant und Elch bis hin zum Gorilla, und zahlreichen verschiedenen Farben und Farbkombinationen. Auf diese Weise holt ihr euch eine originelle und individuelle Trophäe in eure Wohnung, die zum absoluten Eyecatcher an der Wand wird und für die kein Tier sein Leben lassen muss.