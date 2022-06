7 gute Gründe, nach Brandenburg zu ziehen

Inmitten des Königswaldes, in der Nähe von Potsdam, stellt dieser Bungalow den idealen Rückzugsort dar. Das Haus wurde so konzipiert, dass es im stetigen Dialog mit der Natur steht. So wird beispielweise der Wald in den großen Fensterfronten widergespiegelt und das Licht- und Schattenspiel der Bäume sorgt für abwechslungsreiche Akzente an der Fassade des Hauses. Wenn man also des Öfteren die Nase voll hat von herumtrampelnden und laut Musik hörenden Nachbarn, kommt einem so eine traumhafte Lage im Wald gerade recht.