Faszinierende Häuser in Berlin, die du gesehen haben musst

Eine vierköpfige Familie ließ sich dieses Traumhaus von den CG Vogel Architekten in Berlin-Reinickendorf entwerfen. Die äußere Erscheinung der Villa ist recht schlicht gehalten und gliedert sich damit in die bestehende Bebauung ein. Im Haus erwartet uns allerdings eine ausgefallene Konstruktion: In allen Geschossen liegen die Decken auf vier Stützen in der Hausmitte und auf der massiv gemauerten Außenwand auf und lassen so eine haushohe Treppenhalle entstehen.

