Coole Esszimmerstühle

Das Fertigen von Sitzmöbeln aus Bugholz gehört zu einer jahrhundertealten Tradition. In der Möbelwerkstatt TON wird diese Technik des Holzbiegens noch heute angewandt. In Verbindung mit dem Stuhlmodell des Designers Thomas Feichtner entstehen dann solch moderne Sitzmöbel in klassischer Handarbeit.

Die schlichten und äußerst stabilen Stühle namens Tram sind in verschiedenen Farben, mit oder ohne Armlehne sowie gepolstert mit Stoff- oder Lederbezug erhältlich.